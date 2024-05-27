Дочь художника потребовала от Русского музея вернуть четыре картины отца
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассматривает иск 76–летней Любови Пакулиной, дочери ленинградского художника Вячеслава Пакулина, к Государственному Русскому музею (ГРМ).
Из материалов дела следует, что наследница просит признать за ней право на четыре картины отца - «Колхоз. Молотьба», «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблем», «День отдыха на островах», «На Кировском заводе. Бригада стахановцев. 1936», находящихся на временном хранении в музее. Кроме того, женщина хочет истребовать полотна из владения ГРМ, отмечает издание «Деловой Петербург».
Известный живописец Вячеслав Пакулин родился в 1901 году и скончался в 1951 году. Первая персональная выставка его работ в Русском музее состоялась в 2021–2022 годах, в рамка которой были представлены порядка 200 произведений.
Художник выполнил немало пейзажей блокадного Ленинграда и даже попал в военную кинохронику, снятую кинооператором Ефимом Учителем. Широко известным стал кадр, на котором Вячеслав Пакулин пишет с натуры на Невском проспекте.
Ранее утерянную картину Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» продали на аукционе Im Kinsky в Вене за 30 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».
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