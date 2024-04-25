Утерянную картину Густава Климта продали на аукционе за 30 млн евро

Около 100 лет полотно считалось утерянным. Художник начал работу над портретом в 1917 году. Через год он умер и оставил работу незавершенной. Имя нынешнего владельца картины не сообщается.



Считается, что на картине изображена дочь богатого еврейского промышленника Адольфа Лизера или одна из его племянниц. Эксперты оценили холст в почти пять миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона выставят на аукционе Julien's Auctions в США, предварительная стоимость инструмента — 600-800 тысяч долларов, отмечает RT.

