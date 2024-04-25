Утерянную картину Густава Климта продали на аукционе за 30 млн евро
Утерянную картину Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» продали на аукционе Im Kinsky в Вене за 30 миллионов евро, сообщили представители аукционного дома.
Около 100 лет полотно считалось утерянным. Художник начал работу над портретом в 1917 году. Через год он умер и оставил работу незавершенной. Имя нынешнего владельца картины не сообщается.
Считается, что на картине изображена дочь богатого еврейского промышленника Адольфа Лизера или одна из его племянниц. Эксперты оценили холст в почти пять миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что гитару лидера группы The Beatles Джона Леннона выставят на аукционе Julien's Auctions в США, предварительная стоимость инструмента — 600-800 тысяч долларов, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Утерянную картину Густава Климта продали на аукционе за 30 млн евро
- Православный предприниматель Герман Стерлигов лишил наследства часть детей
- Лукашенко: Оппозиция планирует захватить Кобринский район Белоруссии
- Появились подробности о третьем фигуранте по делу замминистра обороны
- Песков рассказал о графике Путина на майские праздники
- Галкин подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов
- МИД назвал воровством заморозку российских активов Швейцарией
- Белорусские спецслужбы предотвратили литовские удары БПЛА по Минску
- СМИ: экс-главу управления информации МВД обманули мошенники
- Два человека погибли при обстреле ВСУ села Днепряны Новокаховского округа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru