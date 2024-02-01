«До Москвы далеко»: Кинокритик объяснил, почему Петербург не стал киностолицей
В Санкт-Петербурге есть смысл снимать только натурные картины, присущие историческим проектам, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.
Кинокритик Роман Григорьев в эфире НСН заявил, что в Санкт-Петербурге гораздо меньше съемочных павильонов, чем в Москве, поэтому он пока что не может конкурировать со столицей по числу кинопроектов.
Ранее стало известно, что количество кино- и видеопроектов, которые были сняты в Санкт-Петербурге, по итогам 2023 года увеличилось на четверть в сравнении с предыдущим годом, достигнув 230. Григорьев указал на проблемы с логистикой в северной столице, которые осложняют съемочный процесс.
«Возможно, какие-то исторические картины были особенно востребованы у кинодеятелей, поэтому тут без интерьеров Санкт-Петербурга не обойтись. Насколько я знаю, раньше снимали в ближайшем зарубежье, но сейчас это невозможно, поэтому стали снимать в наших городах. Не думаю, что Санкт-Петербург станет столицей кино. Были какие-то странные истории, связанные с логистикой в Питере, когда перегораживали какие-то важные улицы. Например, в Москве есть специальная кинокомиссия, которая как раз занимается оптимизацией съемочного процесса для киношников», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в Санкт-Петербурге есть смысл снимать только натурные картины, которые встречаются в основном в исторических проектах.
«Я думаю, что интерес к Питеру связан с историческими проектами. Если это не натурные съемки, чтобы какой-нибудь Казанский собор был в кадре, то смысл ехать в Санкт-Петербург? Остальное можно снять где угодно. Я думаю, что в Санкт-Петербурге гораздо меньше съемочных павильонов, чем в Москве. Думаю, объемы будут расти, но до Москвы пока далеко», - заключил кинокритик.
Ранее Григорьев в беседе с НСН заявил, что российские власти пришли к общему знаменателю и все-таки решили бороться с пиратским контентом в кинотеатрах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов
- На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело
- Киевский ФК «Динамо» заявил, что российским клубам нет места в мировом футболе
- СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве
- «Уволенному» из библиотеки Маркизу сделают документы, чтобы он вернулся на работу
- Евросовет утвердил использование доходов от замороженных активов России
- Кобахидзе назвал возвращение Абхазии и Южной Осетией своим главным приоритетом
- Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом Lasso
- Белгородское село осталось без электричества после обстрела ВСУ
- СМИ: TikTok убирает музыку артистов Universal Music Group
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru