«До Москвы далеко»: Кинокритик объяснил, почему Петербург не стал киностолицей

Ранее стало известно, что количество кино- и видеопроектов, которые были сняты в Санкт-Петербурге, по итогам 2023 года увеличилось на четверть в сравнении с предыдущим годом, достигнув 230. Григорьев указал на проблемы с логистикой в северной столице, которые осложняют съемочный процесс.



«Возможно, какие-то исторические картины были особенно востребованы у кинодеятелей, поэтому тут без интерьеров Санкт-Петербурга не обойтись. Насколько я знаю, раньше снимали в ближайшем зарубежье, но сейчас это невозможно, поэтому стали снимать в наших городах. Не думаю, что Санкт-Петербург станет столицей кино. Были какие-то странные истории, связанные с логистикой в Питере, когда перегораживали какие-то важные улицы. Например, в Москве есть специальная кинокомиссия, которая как раз занимается оптимизацией съемочного процесса для киношников», - сказал собеседник НСН.

