«До Москвы далеко»: Кинокритик объяснил, почему Петербург не стал киностолицей

В Санкт-Петербурге есть смысл снимать только натурные картины, присущие историческим проектам, заявил НСН кинокритик Роман Григорьев.



Кинокритик Роман Григорьев в эфире НСН заявил, что в Санкт-Петербурге гораздо меньше съемочных павильонов, чем в Москве, поэтому он пока что не может конкурировать со столицей по числу кинопроектов.

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Ранее стало известно, что количество кино- и видеопроектов, которые были сняты в Санкт-Петербурге, по итогам 2023 года увеличилось на четверть в сравнении с предыдущим годом, достигнув 230. Григорьев указал на проблемы с логистикой в северной столице, которые осложняют съемочный процесс.

«Возможно, какие-то исторические картины были особенно востребованы у кинодеятелей, поэтому тут без интерьеров Санкт-Петербурга не обойтись. Насколько я знаю, раньше снимали в ближайшем зарубежье, но сейчас это невозможно, поэтому стали снимать в наших городах. Не думаю, что Санкт-Петербург станет столицей кино. Были какие-то странные истории, связанные с логистикой в Питере, когда перегораживали какие-то важные улицы. Например, в Москве есть специальная кинокомиссия, которая как раз занимается оптимизацией съемочного процесса для киношников», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, в Санкт-Петербурге есть смысл снимать только натурные картины, которые встречаются в основном в исторических проектах.

«Я думаю, что интерес к Питеру связан с историческими проектами. Если это не натурные съемки, чтобы какой-нибудь Казанский собор был в кадре, то смысл ехать в Санкт-Петербург? Остальное можно снять где угодно. Я думаю, что в Санкт-Петербурге гораздо меньше съемочных павильонов, чем в Москве. Думаю, объемы будут расти, но до Москвы пока далеко», - заключил кинокритик.

Ранее Григорьев в беседе с НСН заявил, что российские власти пришли к общему знаменателю и все-таки решили бороться с пиратским контентом в кинотеатрах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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