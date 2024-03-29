«Мемы, лезгинка и танцы»: «Смешарики» выпустили фонк-альбом

В новом релизе представлено шесть оригинальных треков с известными цитатами знакомых персонажей мультсериала. Среди прочего в альбом вошла трэп-версия лезгинки из серии «Ежидзе» и ремикс на песню «Таверна» из киноальманаха «Смешарики снимают кино».

Вместе с треками вышел клип на песню «Огурец Phonk», которая также стала частью альбома.

Первый фонк-альбом от проекта «Смешарики» под названием «Мед» был представлен в 2023 году. На данный момент он насчитывает 38 миллионов прослушиваний на музыкальных площадках, передает «Радиоточка НСН».

