«Мемы, лезгинка и танцы»: «Смешарики» выпустили фонк-альбом

Создатели мультсериала «Смешарики» и лейбл Riki Music 29 марта представили новый фонк-альбом «Ля».

Смешарики и группа «Эпидемия» перепели песню «Лесник» «Короля и Шута»

В новом релизе представлено шесть оригинальных треков с известными цитатами знакомых персонажей мультсериала. Среди прочего в альбом вошла трэп-версия лезгинки из серии «Ежидзе» и ремикс на песню «Таверна» из киноальманаха «Смешарики снимают кино».

Вместе с треками вышел клип на песню «Огурец Phonk», которая также стала частью альбома.

Первый фонк-альбом от проекта «Смешарики» под названием «Мед» был представлен в 2023 году. На данный момент он насчитывает 38 миллионов прослушиваний на музыкальных площадках, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Группа компаний «Рики»
ТЕГИ:МузыкаМультфильм

Горячие новости

Все новости

партнеры