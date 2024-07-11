«До 100 миллионов рублей»: Аниматоры назвали стоимость создания многосерийного фильма
Команда аниматоров может создать сезон мультфильма из 26 серий за полтора года, заявил НСН член Союза кинематографистов РФ Алексей Покровский.
Разработка качественного анимационного сериала потребует 1,5 года работы и бюджет до 100 миллионов рублей, рассказал в пресс-центре НСН глава Национального агентства развития семейного контента, член Союза кинематографистов РФ Алексей Покровский.
«Бюджет производства сериального формата всегда гибкий, зависит от количества персонажей, их дизайна и его сложности, хронометража серии, качества локации. В среднем хороший качественный анимационный сериал в формате шести минут с 26 сериями в сезоне можно сделать за год-полтора года при бюджете до 100 миллионов рублей. Если говорить о возможности инвестировать в полнометражные проекты – в этом случае бюджеты намного больше, это вопрос миллионов рублей. По времени полнометражный фильм делается в течение двух-четырех лет», - заявил он.
Ранее режиссер и художник-постановщик анимационного кино, профессор ВГИК, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми Станислав Соколов заявил «Радиоточке НСН», что современные киностудии вынуждены снимать анимационные фильмы в сжатые сроки, из-за чего в отдельных случаях может страдать качество.
В июле в Татарстане в четвертый раз пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз», призванный помочь развитию отрасли. В рамках программы события предусмотрена очная защита анимационных проектов, победители которой получат до 50 тысяч рублей на создание своих фильмов.
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