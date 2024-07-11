«До 100 миллионов рублей»: Аниматоры назвали стоимость создания многосерийного фильма

«Бюджет производства сериального формата всегда гибкий, зависит от количества персонажей, их дизайна и его сложности, хронометража серии, качества локации. В среднем хороший качественный анимационный сериал в формате шести минут с 26 сериями в сезоне можно сделать за год-полтора года при бюджете до 100 миллионов рублей. Если говорить о возможности инвестировать в полнометражные проекты – в этом случае бюджеты намного больше, это вопрос миллионов рублей. По времени полнометражный фильм делается в течение двух-четырех лет», - заявил он.

Ранее режиссер и художник-постановщик анимационного кино, профессор ВГИК, заслуженный деятель искусств РФ, обладатель премий Золотой Орел и Эмми Станислав Соколов заявил «Радиоточке НСН», что современные киностудии вынуждены снимать анимационные фильмы в сжатые сроки, из-за чего в отдельных случаях может страдать качество.

В июле в Татарстане в четвертый раз пройдет Всероссийский анимационный фестиваль «Каракуз», призванный помочь развитию отрасли. В рамках программы события предусмотрена очная защита анимационных проектов, победители которой получат до 50 тысяч рублей на создание своих фильмов.

