Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко
Студия «Смешарики» объявила о планах снять свой первый игровой фильм «Космическая экскурсия», выход которого запланирован на 2026 год, сообщает ТАСС.
Картина снимут по сценарию писателя Сергея Лукьяненко. По сюжету приключенческой комедии Крош и Ёжик находят странный прибор, который переносит их в компьютерную игру, где они станут мальчиками, оказавшимися на терпящем бедствие космическом корабле.
«Команда корабля, в составе которой целая семья... все они находятся в анабиозом сне. Мы видим классический сюжет «Смешариков» и постепенно начинаем понимать, что это не мультфильм, а симуляция», - заявил продюсер ленты Илья Попов.
Написавший сценарий Лукьяненко выразил уверенность в том, что отметил, что «Космическая экскурсия» станет не только популярным, но и любимым фильмом, как у детей и подростков, так и у взрослых.
Ранее создатели анимационного проекта «Смешарики» выпустили к юбилею проекта эксклюзивный тираж виниловой пластинки «Смешарики. 20 лет вместе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru