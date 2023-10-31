Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко

Картина снимут по сценарию писателя Сергея Лукьяненко. По сюжету приключенческой комедии Крош и Ёжик находят странный прибор, который переносит их в компьютерную игру, где они станут мальчиками, оказавшимися на терпящем бедствие космическом корабле.

«Команда корабля, в составе которой целая семья... все они находятся в анабиозом сне. Мы видим классический сюжет «Смешариков» и постепенно начинаем понимать, что это не мультфильм, а симуляция», - заявил продюсер ленты Илья Попов.

Написавший сценарий Лукьяненко выразил уверенность в том, что отметил, что «Космическая экскурсия» станет не только популярным, но и любимым фильмом, как у детей и подростков, так и у взрослых.

Ранее создатели анимационного проекта «Смешарики» выпустили к юбилею проекта эксклюзивный тираж виниловой пластинки «Смешарики. 20 лет вместе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

