«Вошел в историю»: Что оставил после себя итальянский модельер Валентино
Наследие модельера Валентино Гаравани не останется без внимания продолжателей, заявил НСН fashion-эксперт, стилист Александр Белов.
Итальянского модельера Валентино Гаравани можно отнести к культовым фигурам мира моды, заявил НСН международный fashion-эксперт, стилист Александр Белов. По его словам, творческое наследие основателя дома моды Valentino получит свое дальнейшее развитие. Похороны Валентино Гаравани, умершего в возрасте 93 лет, прошли 23 января в Риме.
«Валентино оставил после себя очень серьёзный след. Он был одной из самых знаковых фигур в индустрии моды Италии наравне с Джорджо Армани, который умер в 2025 году. Потихоньку такие легенды и мэтры, к сожалению, уходят из жизни. Валентино сделал много коллекций высокой моды, которые вошли в историю. Он сделал свой дом моды, который входит в топ-10 модельных домов мира. Осталось наследие – ДНК его бренда. Даже после смерти автора большая история бренда продолжится», - отметил собеседник НСН.
Отпевание состоялось в базилике Богоматери ангелов и мучеников на площади Республики в центре столицы Италии. На церемонии прощания присутствовали сотни людей, в том числе, американский дизайнер и кинорежиссер Том Форд, главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче, модель Наталья Водянова, актрисы Энн Хэтэуэй и Элизабет Херли. Валентино называли «последним императором» моды. Его наряды носили знаменитые женщины, в том числе актрисы Элизабет Тейлор, Софи Лорен, вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди.
Прощание с Валентино проходило на протяжении двух дней в выставочном центре РМ23 его фонда - в исторической штаб-квартире марки, которую он основал в 1960 году с Джанкарло Джамметти. Бренд Valentino называют символ итальянской роскоши, элегантности и романтизма. Его главные особенности включают фирменный красный цвет, изысканные вечерние платья, кружево, банты и безупречный крой.
С 1998 года модный дом начал привлекать иностранных инвесторов и продавать доли в компании. После того как Валентино отошел от руководства компанией, его линию продолжали вести итальянские модельеры. В 2012 году марку продали катарскому фонду.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», личное имущество Валентино оценивают в 1,5 млрд евро. Оно включает исторический особняк под Парижем, римскую виллу, а также коллекцию произведений искусства.
