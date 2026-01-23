«Валентино оставил после себя очень серьёзный след. Он был одной из самых знаковых фигур в индустрии моды Италии наравне с Джорджо Армани, который умер в 2025 году. Потихоньку такие легенды и мэтры, к сожалению, уходят из жизни. Валентино сделал много коллекций высокой моды, которые вошли в историю. Он сделал свой дом моды, который входит в топ-10 модельных домов мира. Осталось наследие – ДНК его бренда. Даже после смерти автора большая история бренда продолжится», - отметил собеседник НСН.

Отпевание состоялось в базилике Богоматери ангелов и мучеников на площади Республики в центре столицы Италии. На церемонии прощания присутствовали сотни людей, в том числе, американский дизайнер и кинорежиссер Том Форд, главный дизайнер модного дома Versace Донателла Версаче, модель Наталья Водянова, актрисы Энн Хэтэуэй и Элизабет Херли. Валентино называли «последним императором» моды. Его наряды носили знаменитые женщины, в том числе актрисы Элизабет Тейлор, Софи Лорен, вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди.

Прощание с Валентино проходило на протяжении двух дней в выставочном центре РМ23 его фонда - в исторической штаб-квартире марки, которую он основал в 1960 году с Джанкарло Джамметти. Бренд Valentino называют символ итальянской роскоши, элегантности и романтизма. Его главные особенности включают фирменный красный цвет, изысканные вечерние платья, кружево, банты и безупречный крой.