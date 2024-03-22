«Паровой каток и воля автора»: Что стоит за «реинкарнацией» книг Драйзера и Маркеса
Драйзер и Маркес не успели дописать книги о своих женщинах, при этом без сына Толкина мы бы остались без «Сильмариллиона», сказал в эфире НСН Алексей Ионов.
Знаменитый американский писатель Теодор Драйзер не запрещал издание романа «Это безумие», но называл его своим «самым личным» текстом, объяснил в интервью НСН литературный эксперт издательства АСТ Алексей Ионов.
19 марта в России вышел ранее неизвестный роман Теодора Драйзера «Это безумие». Писатель отмечал, что это самый правдивый из когда-либо написанных романов о любви.
«Драйзер издавать свой роман никому не запрещал — просто все эти годы он нигде не издавался. Драйзер называл "Это безумие" не только "первым правдивым" романом о любви, но и "своим самым личным" текстом — роман основан на деталях из личной жизни самого писателя. У Драйзера была очень насыщенная личная жизнь — он развелся с женой, регулярно менял любовниц, заводил романы с несколькими женщинами одновременно — и в интервью он часто говорил, что именно в романтических отношениях он черпает вдохновение и силы для творчества. Так что не удивительно, что книга, посвященная его личной жизни, играла для него такое важное значение», - сказал Ионов.
Он объяснил, почему этот роман не издавался.
«Роман был опубликован частями в шести номерах журнала Hearst’s International-Cosmopolitan с февраля по июль 1929 года. Роман состоит из трех новелл, каждая из которых посвящена конкретной героине. Драйзер собирался написать еще несколько новелл, но так никогда и не вернулся к этой теме, и не удивительно. В октябре 1929 года началась Великая Депрессия, многие американцы лишились работы, потеряли все средства к существованию и, мне кажется, многие первым делом принялись экономить на таких вещах, как развлекательные журналы. Ну а после Великой Депрессии никто уже не вспоминал о "Безумии" — Драйзер подался в политику, занимался общественной деятельностью, почти не писал. Два его следующих романа были опубликованы уже посмертно», - рассказал литературный эксперт.
Ранее в России вышел роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», который писатель не хотел публиковать при жизни. Ионов объяснил, насколько корректно публиковать книги, на которые автор наложил «вето».
«Посмертная публикация не изданных при жизни рукописей — это не что-то необычное. Более того, некоторые авторы даже просят своих наследников продолжить работу. После смерти Майкла Крайтона его семья нашла в архиве писателя два полностью законченных романа. Роберт Джордан до последних дней жизни набрасывал сюжет оставшихся книг "Колеса времени" и самолично написал эпилог, чтобы кто-то мог продолжить его работу. Архив Джона Р.Р. Толкина оказался настолько большим, что новые книги продолжают выходить даже сейчас. И если бы его сын Кристофер решил не публиковать работы отца, у нас бы не было ни "Сильмариллиона", ни "Детей Хурина", ни "Падения Гондолина". Конечно, волю автора нужно уважать. Так, например, Терри Пратчетт велел уничтожить все его ненаписанные книги после смерти, и Роб Уилкинс, его помощник и распорядитель, после смерти сэра Терри раздавил жесткий диск его компьютера паровым катком. А ведь там было столько неизданных историй», - указал он.
Ионов также рассказал о ситуации с книгой Маркеса.
«Маркес работал над текстом последние 15 лет своей жизни, но не успел довести до конца. По его изначальной задумке, его новая книга должна была состоять из пяти самостоятельных частей, объединенных фигурой главной героини — Анны Магдалены Бах. К сожалению, Габо успел дописать только одну часть, самую первую новеллу. Да, он просил своих сыновей не издавать этот текст после его смерти, но по какой причине — неизвестно. Возможно, он не хотел публиковать только часть изначального замысла, возможно, болезнь мешала ему продолжать работу над рукописью. Сыновья Маркеса решили, что болезнь отца помешала ему оценить красоту и завершенность его последней книги, но мне кажется, что глядя на то, как творчество Маркеса снова оказалось в фокусе, отец бы их простил», - заключил собеседник НСН.
Шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин ранее говорил НСН, что выход «запретной» книги Маркеса «Увидимся в августе» является большим подарком поклонникам его творчества.
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