«Паровой каток и воля автора»: Что стоит за «реинкарнацией» книг Драйзера и Маркеса

«Драйзер издавать свой роман никому не запрещал — просто все эти годы он нигде не издавался. Драйзер называл "Это безумие" не только "первым правдивым" романом о любви, но и "своим самым личным" текстом — роман основан на деталях из личной жизни самого писателя. У Драйзера была очень насыщенная личная жизнь — он развелся с женой, регулярно менял любовниц, заводил романы с несколькими женщинами одновременно — и в интервью он часто говорил, что именно в романтических отношениях он черпает вдохновение и силы для творчества. Так что не удивительно, что книга, посвященная его личной жизни, играла для него такое важное значение», - сказал Ионов.

Он объяснил, почему этот роман не издавался.

«Роман был опубликован частями в шести номерах журнала Hearst’s International-Cosmopolitan с февраля по июль 1929 года. Роман состоит из трех новелл, каждая из которых посвящена конкретной героине. Драйзер собирался написать еще несколько новелл, но так никогда и не вернулся к этой теме, и не удивительно. В октябре 1929 года началась Великая Депрессия, многие американцы лишились работы, потеряли все средства к существованию и, мне кажется, многие первым делом принялись экономить на таких вещах, как развлекательные журналы. Ну а после Великой Депрессии никто уже не вспоминал о "Безумии" — Драйзер подался в политику, занимался общественной деятельностью, почти не писал. Два его следующих романа были опубликованы уже посмертно», - рассказал литературный эксперт.

Ранее в России вышел роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе», который писатель не хотел публиковать при жизни. Ионов объяснил, насколько корректно публиковать книги, на которые автор наложил «вето».

«Посмертная публикация не изданных при жизни рукописей — это не что-то необычное. Более того, некоторые авторы даже просят своих наследников продолжить работу. После смерти Майкла Крайтона его семья нашла в архиве писателя два полностью законченных романа. Роберт Джордан до последних дней жизни набрасывал сюжет оставшихся книг "Колеса времени" и самолично написал эпилог, чтобы кто-то мог продолжить его работу. Архив Джона Р.Р. Толкина оказался настолько большим, что новые книги продолжают выходить даже сейчас. И если бы его сын Кристофер решил не публиковать работы отца, у нас бы не было ни "Сильмариллиона", ни "Детей Хурина", ни "Падения Гондолина". Конечно, волю автора нужно уважать. Так, например, Терри Пратчетт велел уничтожить все его ненаписанные книги после смерти, и Роб Уилкинс, его помощник и распорядитель, после смерти сэра Терри раздавил жесткий диск его компьютера паровым катком. А ведь там было столько неизданных историй», - указал он.

Ионов также рассказал о ситуации с книгой Маркеса.