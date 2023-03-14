В Калужской области до конца года откроют четыре модельные библиотеки

В Калужской области до конца текущего года будут открыты четыре модельные библиотеки.

Учреждения создаются в рамках нацпроекта «Культура». В региональном министерстве культуры и туризма отметили, что библиотеки планируется открыть в Жуковском, Бабынинском, Юхновском и Сухиничском районах.

На сегодняшний день в библиотеках идет ремонт читальных залов, а также закупаются новые книги и мебель, добавили в ведомстве.

