В Калужской области до конца года откроют четыре модельные библиотеки
14 марта 202316:42
В Калужской области до конца текущего года будут открыты четыре модельные библиотеки.
Учреждения создаются в рамках нацпроекта «Культура». В региональном министерстве культуры и туризма отметили, что библиотеки планируется открыть в Жуковском, Бабынинском, Юхновском и Сухиничском районах.
На сегодняшний день в библиотеках идет ремонт читальных залов, а также закупаются новые книги и мебель, добавили в ведомстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru