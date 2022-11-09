Дмитрий Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение Певцова отразят в постановлении по итогам правительственного часа.

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», ранее Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов, о которой говорил режиссер Никита Михалков. Он отметил, что профессия артиста не предусматривает отсрочку, однако в редких случаях стоит учитывать талант деятелей культуры и не отправлять их на фронт. Актер добавил, что в России есть публичные личности, которые принесут больше пользы, если не будут призваны.



