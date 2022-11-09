Дмитрий Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков
Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков, психологов и представителей духовенства. Об этом сообщает «Интерфакс».
На правительственном часе в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой артист заявил, что в подобном составе «экспертный совет будет выпускать правильную продукцию». Также он призвал открыть творческие вузы для современных фронтовиков. Депутат считает, что участники специальной военной операции должны получать бесплатное образование.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение Певцова отразят в постановлении по итогам правительственного часа.
Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», ранее Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов, о которой говорил режиссер Никита Михалков. Он отметил, что профессия артиста не предусматривает отсрочку, однако в редких случаях стоит учитывать талант деятелей культуры и не отправлять их на фронт. Актер добавил, что в России есть публичные личности, которые принесут больше пользы, если не будут призваны.
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