Дмитрий Бикбаев сыграет современного Гамлета

Спектакль отходит от традиционного прочтения: действие перенесено в современность — вместо средневековых замков зритель увидит офисные пространства, а герои будут существовать в реалиях цифрового века. Визуально постановка выдержана в темных, контрастных тонах, отсылающих к эстетике скандинавских сериалов. Авторы постановки сохраняют оригинальный текст Шекспира, но помещают его в новый контекст, где вечные вопросы о жизни и смерти звучат на фоне современной действительности.

Главную роль исполняет Дмитрий Бикбаев. Его Гамлет — человек, раздавленный обстоятельствами и вынужденный идти против окружающего мира.

Генеральный продюсер Андрей Черкасов отметил, что спектакль «Гамлет» крайне интересен молодежи.

«В театре "Кашемир" спектакль "Гамлет" имеет самую молодую аудиторию, потому что сейчас "Гамлет" как никогда актуален. Мы живем в эпоху глобальных перемен, которые сильнее всего сказываются именно на молодежи, на ее будущем. На все вопросы, которые зумеры задают себе и обществу, "Гамлет" может дать ответ», — отметил Черкасов.

Он добавил, что увеличения популярности театра среди молодежи носит больше статистический характер, так как основная доля зрителей — это люди 30-45, а не зумеры.

Ранее композитор, пианист, народный артист РФ Максим Дунаевский в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что каждый век несет что-то свое, однако по существу молодежь за последние 35 лет не поменялась. По его словам, несмотря на технологии, театр остается театром, а блогеры остаются блогерами.

