СМИ: Пенсионный фонд подал в суд на Светлакова из-за 600 рублей
Пенсионный фонд России подал два иска в суд против актера и шоумена Сергея Светлакова, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, иски поступили в суд в феврале. Отмечается, что актер не подал сведения о компании «Студия Свердловск» и не перечислил часть дохода в Пенсионный фонд. Долг составил 600 рублей.
Telegram-канал утверждает, что сотрудники предприятия могли работать без открытия на них лицевых счетов.
Ранее в интервью блогеру Надежде Стрелец на YouTube Светлаков назвал причиной ухода из «Уральских пельменей» конфликт с одним из участников команды, которого сейчас уже нет в проекте, сообщает «Радиоточка НСН».
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