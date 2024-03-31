СМИ: Пенсионный фонд подал в суд на Светлакова из-за 600 рублей

По информации издания, иски поступили в суд в феврале. Отмечается, что актер не подал сведения о компании «Студия Свердловск» и не перечислил часть дохода в Пенсионный фонд. Долг составил 600 рублей.

Telegram-канал утверждает, что сотрудники предприятия могли работать без открытия на них лицевых счетов.

Ранее в интервью блогеру Надежде Стрелец на YouTube Светлаков назвал причиной ухода из «Уральских пельменей» конфликт с одним из участников команды, которого сейчас уже нет в проекте, сообщает «Радиоточка НСН».

