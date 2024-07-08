«Жевать те же сопли»: Садальский назвал «бредом» идею переснимать советские фильмы

Станислав Садальский заявил НСН, что сегодня много современных талантливых писателей, а возвращаться к сюжетам из прошлого глупо.

В России много талантливых писателей, возвращаться к советским сюжетам в кино глупо, заявил НСН российский актер Станислав Садальский. Он отметил, что в сфере кино сегодня все решают деньги, а не талант.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений, сообщил Союз кинематографистов. Предполагается, что новые картины будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Позже в Минпросвещения назвали информацию о ремейках недостоверной, хотя публикация на сайте Союза кинематографистов по-прежнему доступна.

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«Это глупость, потому что у нас столько талантливых людей, зачем жевать те же сопли? Уже и без этого телеканалы, включая ТНТ и Первый канал, снимают ремейки «Иронии судьбы», «Золушки» и так далее. Но это ужасно все, это показывает, что культурой у нас управляют недалекие люди. Это даже комментировать нелепо, просто бред. Столько у нас талантливых молодых писателей. Раньше снималось кино, чтобы заработать деньги, а сейчас снимается кино, чтобы украсть деньги, результат уже не так важен. Чиновники все решают, а не талант», - объяснил он.

Современное российское кино в погоне за деньгами и просмотрами стало больше похоже на американское, сегодня стоит обратиться к советским идеалам другого порядка, заявил ранее режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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