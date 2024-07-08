«Жевать те же сопли»: Садальский назвал «бредом» идею переснимать советские фильмы

В России много талантливых писателей, возвращаться к советским сюжетам в кино глупо, заявил НСН российский актер Станислав Садальский. Он отметил, что в сфере кино сегодня все решают деньги, а не талант.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предложило снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений, сообщил Союз кинематографистов. Предполагается, что новые картины будут способствовать «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма». Позже в Минпросвещения назвали информацию о ремейках недостоверной, хотя публикация на сайте Союза кинематографистов по-прежнему доступна.