Disney снимет продолжение сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс»
19 января 202418:39
Disney снимет продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс», сообщает Deadline.
В первой серии к своим ролям вернутся Селена Гомес и Дэвид Хенри, который играл ее брата. Они также выступят в качестве сопродюсеров.
В центре истории окажется повзрослевший Джастин Руссо, который живет обычной жизнью. У его двери однажды появится молодой волшебник, которому требуется наставник.
Ранее сообщалось, что киностудия Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» из-за разногласий сценариста Стивена Найта и LucasFilm, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru