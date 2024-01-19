Disney снимет продолжение сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс»

Disney снимет продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс», сообщает Deadline.

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В первой серии к своим ролям вернутся Селена Гомес и Дэвид Хенри, который играл ее брата. Они также выступят в качестве сопродюсеров.

В центре истории окажется повзрослевший Джастин Руссо, который живет обычной жизнью. У его двери однажды появится молодой волшебник, которому требуется наставник.

Ранее сообщалось, что киностудия Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» из-за разногласий сценариста Стивена Найта и LucasFilm, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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