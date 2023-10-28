Disney опубликовала первый кадр новой «Белоснежки» и отложила премьеру
Компания Disney отложила выпуск ремейка «Белоснежки» с Рейчел Зеглер в главной роли на год, сообщает The Hollywood Reporter.
Так, кинолента выйдет вместо 22 марта 2024 года 21 марта 2025-го. По данным издания, премьеру перенесли из-за забастовки голливудских актеров.
Однако Disney решила порадовать своих поклонников первым кадром из новой «Белоснежки». В нем главная героиня сидит в окружении семи гномов.
Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. приостановила производство киносерии «Фантастические твари» — приквелов фильмов «Гарри Поттер» по произведениям Джоан Роулинг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru