Мужчина напал с ножом на человека в аэропорту Красноярска

Уточняется, что злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов. Пострадавшему оказали первую медпомощь и отправили в медицинское учреждение.

Преступника удалось задержать и установить его личность — нападавшим оказался 40-летний Умид Каимов, гражданин Узбекистана. По его словам, он напал на потерпевшего из-за ревности. При этом пострадавший, 39-летний Мансурбек Т., заявил, что не знает Каимова. Преступника отправили на медосвидетельствование.

В свою очередь Telegram-канал Baza отметил, что изначально у Каимова не было при себе оружия — нож и бутылку коньяка он забрал в одном из заведений на территории воздушной гавани, перебравшись через барную стойку.

Ранее нетрезвый мужчина с ножом напал на сотрудников и посетителей магазина в подмосковном Щелково, три человека получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

