Китайская авиакомпания приостановила прямые рейсы между Москвой и Пекином

Вместе с тем по-прежнему будут выполняться стыковочные рейсы с пересадкой в Гуанчжоу.

Эксперты отмечают, что отмена прямых рейсов коснется примерно 15-17 тысяч человек, в частности, тех, кто добирался в столицу Китая через третьи страны. По мнению специалистов, решение авиакомпании связано с внутренними проблемами и пересмотром маршрутов сети на фоне китайского нового года и массовых путешествий граждан Китая.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские туристы стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai.

