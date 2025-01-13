Китайская авиакомпания приостановила прямые рейсы между Москвой и Пекином

Авиаперевозчик China Southern (Китай) приостановил прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин на срок с 20 января по 30 марта, до конца действия зимнего расписания. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

РСТ: Россияне стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai

Вместе с тем по-прежнему будут выполняться стыковочные рейсы с пересадкой в Гуанчжоу.

Эксперты отмечают, что отмена прямых рейсов коснется примерно 15-17 тысяч человек, в частности, тех, кто добирался в столицу Китая через третьи страны. По мнению специалистов, решение авиакомпании связано с внутренними проблемами и пересмотром маршрутов сети на фоне китайского нового года и массовых путешествий граждан Китая.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские туристы стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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