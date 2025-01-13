Умер советский актер Сергей Зиновьев

Советский актер Сергей Зиновьев скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

В сообщении уточняется, что актер ушел из жизни утром 12 января 2025 года.

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Сергей Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году он завершил обучение в Литовской государственной консерватории и стал актером Вильнюсского русского драматического театра.

Среди известных работ актера — роли в сериале «Американская трагедия» (1980-1981), фильме-спектакле «Мера за меру» (1988) и картине «Запах страсти» (2005), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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