Умер советский актер Сергей Зиновьев

Сергей Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году он завершил обучение в Литовской государственной консерватории и стал актером Вильнюсского русского драматического театра.

Среди известных работ актера — роли в сериале «Американская трагедия» (1980-1981), фильме-спектакле «Мера за меру» (1988) и картине «Запах страсти» (2005), передает «Радиоточка НСН».

