В Великобритании выпустят памятную монету в честь 75-й годовщины смерти Оруэлла

В Великобритании к 75-й годовщине со дня смерти писателя и журналиста Джорджа Оруэлла будет выпущена памятная монета номиналом два фунта стерлингов. Как сообщает Королевский монетный двор, монета поступит в обращение 15 января.

На реверсе монеты изображен объектив камеры, который символизирует всевидящее око «Большого Брата» — персонажа романа Оруэлла «1984». Вокруг объектива размещена цитата из произведения: «Большой брат следит за тобой». Также на монете будет фраза «Была правда и была неправда» из того же романа.