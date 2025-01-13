В Великобритании выпустят памятную монету в честь 75-й годовщины смерти Оруэлла

В Великобритании к 75-й годовщине со дня смерти писателя и журналиста Джорджа Оруэлла будет выпущена памятная монета номиналом два фунта стерлингов. Как сообщает Королевский монетный двор, монета поступит в обращение 15 января.

На реверсе монеты изображен объектив камеры, который символизирует всевидящее око «Большого Брата» — персонажа романа Оруэлла «1984». Вокруг объектива размещена цитата из произведения: «Большой брат следит за тобой». Также на монете будет фраза «Была правда и была неправда» из того же романа.

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Джордж Оруэлл, настоящее имя которого Эрик Артур Блэр, родился 25 июня 1903 года. Он стал известен своими произведениями, такими как сатирическая повесть «Скотный двор» и антиутопический роман «1984», в которых критиковал тоталитаризм, национализм и пропаганду.

Оруэлл также написал документальные работы о жизни рабочего класса и гражданской войне в Испании. Он скончался 21 января 1950 года в Лондоне, передает «Радиоточка НСН».

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