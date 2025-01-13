Андрей Звягинцев вошел в состав жюри французского фестиваля MyFrenchFilmFestival

Режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 15-го онлайн-кинофестиваля французского кино MyFrenchFilmFestival, который будет проходить с 15 января по 15 февраля. В жюри также окажутся актер и режиссер Вигго Мортенсен, актрисы Зара Амир Эбрахими и Ноэми Мерлан, а также художник и режиссер Тарик Салехи.

Звягинцев рассказал, что будет оценивать французские фильмы через «русское око» и с нетерпением ждет просмотра лучших картин, представленных на фестивале.