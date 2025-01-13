«ВкусВилл» приостановил продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за инцидента со «стеклом»

В понедельник в Telegram-каналах появилась информация, что москвичка обнаружила стекло в десерте «ДэнБош». При этом упаковка оставалась в целости и сохранности. После обращения покупателя 10 января, курьер забрал упаковку с посторонним предметом. Специалисты компании подтвердили, что на производстве стекло не используется, а предмет, найденный в десерте, оказался пластиковым.

Компания уточнила, что для выяснения всех обстоятельств был начат процесс проверки. Ведется расследование с участием экспертов по качеству и производителя, а также проводится аудит цепочки хранения и транспортировки упаковки. На данный момент дополнительных рисков, связанных с продуктом, не выявлено, передает «Радиоточка НСН».

