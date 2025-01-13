Рютте: В ЕС могут начать учить русский язык из-за низких расходов на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европейского Союза могут столкнуться с необходимостью учить русский язык через 4-5 лет, если не увеличат расходы на оборону.

В своем выступлении в Европарламенте в Брюсселе он подчеркнул, что текущий показатель военных расходов в 2% ВВП недостаточен для обеспечения безопасности.

Рютте призвал страны НАТО увеличить траты на оборону

Рютте отметил, что если страны ЕС не увеличат оборонный бюджет, то в ближайшие годы это может привести к серьезным последствиям.

Он выразил опасение, что для укрепления безопасности блока потребуется значительное повышение военных затрат, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзРусский ЯзыкНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры