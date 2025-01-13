Рютте: В ЕС могут начать учить русский язык из-за низких расходов на оборону
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европейского Союза могут столкнуться с необходимостью учить русский язык через 4-5 лет, если не увеличат расходы на оборону.
В своем выступлении в Европарламенте в Брюсселе он подчеркнул, что текущий показатель военных расходов в 2% ВВП недостаточен для обеспечения безопасности.
Рютте отметил, что если страны ЕС не увеличат оборонный бюджет, то в ближайшие годы это может привести к серьезным последствиям.
Он выразил опасение, что для укрепления безопасности блока потребуется значительное повышение военных затрат, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru