Рютте: В ЕС могут начать учить русский язык из-за низких расходов на оборону

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны Европейского Союза могут столкнуться с необходимостью учить русский язык через 4-5 лет, если не увеличат расходы на оборону.

В своем выступлении в Европарламенте в Брюсселе он подчеркнул, что текущий показатель военных расходов в 2% ВВП недостаточен для обеспечения безопасности.