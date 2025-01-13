СМИ: В деле об убийстве генерала Кириллова появились два новых фигуранта

В уголовном деле о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, появились два новых фигуранта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, сообщниками Ахмада Курбанова, который взорвал военачальника по заданию украинских спецслужб, стали два уроженца Ингушетии. Они обеспечили исполнителя жильем в Подмосковье, сняв квартиру на свои документы.