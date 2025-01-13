СМИ: В деле об убийстве генерала Кириллова появились два новых фигуранта
В уголовном деле о теракте, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, появились два новых фигуранта, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, сообщниками Ахмада Курбанова, который взорвал военачальника по заданию украинских спецслужб, стали два уроженца Ингушетии. Они обеспечили исполнителя жильем в Подмосковье, сняв квартиру на свои документы.
Задержанные в Сибири инкриминируются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, но еще не предъявлены обвинения в терроризме. Ожидается, что они будут отправлены в Москву для дальнейшего расследования дела.
Теракт, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, был совершен 17 декабря. Ахмад Курбанов, действуя по указанию СБУ, оставил электросамокат с бомбой возле дома генерала. После того как военные подошли к самокату, он привел взрывное устройство в действие, передает «Радиоточка НСН».
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