Disney объяснил провал фильма «Капитан Марвел 2» отсутствием должного контроля

Глава Disney Боб Айгер в интервью телеканалу CNN рассказал о причине провала в прокате фильма «Капитан Марвел 2».

«Капитан Марвел 2» стартовал в прокате хуже всех фильмов Marvel

Неудачу сиквела Айгер списал на отсутствие должного контроля над процессом съемок со стороны студийных боссов. Одной из проблем он назвал пандемию коронавируса.

Глава Disney заявил, что впредь компания будет работать только над теми сиквелами, которые действительно интересны публике. Он признал, что студия погналась за количеством картин в ущерб их качеству.

Сборы «Капитан Марвел 2» в США по итогам второго уикэнда обвалились на 78%. Это худшая статистика в истории киновселенной Marvel, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.kinopoisk.ru
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