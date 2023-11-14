«Капитан Марвел 2» стартовал в прокате хуже всех фильмов Marvel

Таким образом, кинолента собрала лишь 47 миллионов долларов в домашнем прокате, хотя изначально прогнозы были на уровне 75-80 миллионов долларов сборов за первые прокатные выходные.

Disney рассчитывал, что мировые сборы составят около 140 миллионов долларов, а они достигли отметки в 88,5 миллионов долларов. Производство картины обошлось создателям в 220 миллионов долларов, а еще 100 миллионов долларов было потрачено на продвижение картины.

Ранее фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 1,8 млрд рублей и вошел в десятку самых кассовых российских картин, напоминает «Радиоточка НСН».

