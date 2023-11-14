«Капитан Марвел 2» стартовал в прокате хуже всех фильмов Marvel
Фильм «Капитан Марвел 2» показал худший результат среди всех картин киновселенной Marvel в США, передает Variety.
Таким образом, кинолента собрала лишь 47 миллионов долларов в домашнем прокате, хотя изначально прогнозы были на уровне 75-80 миллионов долларов сборов за первые прокатные выходные.
Disney рассчитывал, что мировые сборы составят около 140 миллионов долларов, а они достигли отметки в 88,5 миллионов долларов. Производство картины обошлось создателям в 220 миллионов долларов, а еще 100 миллионов долларов было потрачено на продвижение картины.
Ранее фильм «По щучьему велению» собрал в прокате более 1,8 млрд рублей и вошел в десятку самых кассовых российских картин, напоминает «Радиоточка НСН».
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- «Капитан Марвел 2» стартовал в прокате хуже всех фильмов Marvel
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru