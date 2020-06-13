Disney обновила график российских премьер

Компания Disney в России до конца 2020 года запланировала 12 премьерных показов своих фильмов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на представителей российского подразделения компании.

Уже в июле запланирован показ игровой версии мультфильма «Мулан», в августе - фантастического триллера «Новые мутанты».

Осенью на экраны выйдет арт-хаусный блокбастер Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» и еще приключенческий боевик «King's Man: Начало». Его выход на большие экраны запланирован на 17 сентября.

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия кинотеатров и спортзалов

На октябрь намечена премьера экранизации Агаты Кристи «Смерть на Ниле» (8 октября).

До конца осени на экраны выйдет «Черная вдова» производства Marvel (5 ноября), триллер «Глубокие воды» (12 ноября).

В числе зимних премьер комедийный боевик «Главный герой» (10 декабря), мюзикл «Вестсайдская история» (17 декабря), сказочный фильм «Последний богатырь: Корень зла» (24 декабря).

Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в эфире НСН рассказала, насколько реализуемы рекомендации Роспотребнадзора для открытия кинотеатров в условиях пандемии коронавируса.

«Все рекомендации в списке вполне реализуемы и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом. Часть рекомендаций в кинотеатрах КАРО уже реализована. В частности, у нас достаточно давно действует система бесконтактного прохода в залы, которая избавляет от необходимости распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее», - сказала она.

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ФОТО: pixabay.com
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