Disney обновила график российских премьер

Компания Disney в России до конца 2020 года запланировала 12 премьерных показов своих фильмов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на представителей российского подразделения компании.

Уже в июле запланирован показ игровой версии мультфильма «Мулан», в августе - фантастического триллера «Новые мутанты».

Осенью на экраны выйдет арт-хаусный блокбастер Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» и еще приключенческий боевик «King's Man: Начало». Его выход на большие экраны запланирован на 17 сентября.