Disney обновила график российских премьер
Компания Disney в России до конца 2020 года запланировала 12 премьерных показов своих фильмов. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на представителей российского подразделения компании.
Уже в июле запланирован показ игровой версии мультфильма «Мулан», в августе - фантастического триллера «Новые мутанты».
Осенью на экраны выйдет арт-хаусный блокбастер Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» и еще приключенческий боевик «King's Man: Начало». Его выход на большие экраны запланирован на 17 сентября.
На октябрь намечена премьера экранизации Агаты Кристи «Смерть на Ниле» (8 октября).
До конца осени на экраны выйдет «Черная вдова» производства Marvel (5 ноября), триллер «Глубокие воды» (12 ноября).
В числе зимних премьер комедийный боевик «Главный герой» (10 декабря), мюзикл «Вестсайдская история» (17 декабря), сказочный фильм «Последний богатырь: Корень зла» (24 декабря).
Ранее президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в эфире НСН рассказала, насколько реализуемы рекомендации Роспотребнадзора для открытия кинотеатров в условиях пандемии коронавируса.
«Все рекомендации в списке вполне реализуемы и мы готовы обеспечить их соблюдение, так как безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом. Часть рекомендаций в кинотеатрах КАРО уже реализована. В частности, у нас достаточно давно действует система бесконтактного прохода в залы, которая избавляет от необходимости распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее», - сказала она.
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