Disney: До конца года кинотеатрам вернется эксклюзивное право на прокат фильмов

Условие коснется фильмов, выход в прокат которых запланирован до конца 2021 года. Например, анимационный мюзикл «Энканто» можно будет увидеть в течение первых 30 дней только в кинотеатрах. Премьера ленты намечена на 24 ноября. Подписчики сервиса Disney+ смогут не ранее, чем через 45 дней после первого кинопаказа увидеть фильмы Disney «Вечные», снятый по комиксам Marvel, и «Вестсайдская история» Стивена Спилберга.

В июле актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney. Она направила иск против кинокомпании из-за того, что та запустила показ фильма «Чёрная вдова» одновременно с премьерой в кинотеатрах США, сообщает The Wall Street Journal. По информации СМИ, принадлежащий Disney концерн Marvel Entertainment обещал Йоханссон часть выручки от продажи билетов в кинотеатрах. Эта сумма составляет значительную долю актерского гонорара. Компания выполнила условия контракта с актрисой и отказалась задействовать ее в своих новых проектах.



