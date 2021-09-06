СМИ: братья Руссо не хотят работать с Marvel из-за иска Йоханссон

Режиссёры Джо и Энтони Руссо, снявшие несколько супергеройских фильмов, могут отказаться от новых проектов компании Disney, которой принадлежит студия Marvel, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, причиной приостановки высокодоходных отношений является недавний иск Скарлетт Йоханссон, которая обвинила Disney в гибридном запуске фильма «Чёрная вдова», где она сыграла главную роль. Актриса должна была получить процент от сборов в кинотеатрах, которые снизились из-за одновременного запуска проекта на стримминговой платформе Disney+.

Братья Руссо сняли для супергеройской вселенной Marvel такие фильмы, как «Первый мститель: Другая война», «Первый мститель: противостояние», «Мстители: Война Бесконечности» и «Мстители: Финал». В общей сложности они заработали в прокате более 6,5 миллиарда долларов

The Wall Street Journal пишет, что в настоящее время режиссёры опасаются, что с их будущими кинокартинами компания Disney может поступить также, как «Чёрной вдовой», поэтому решили пока повременить с новым контрактом.

Ранее в рамках кинематографической вселенной Marvel был выпущен фантастический боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец», сообщает RT.

