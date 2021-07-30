Йоханссон подала в суд на Disney
Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney. Она направила иск против кинокомпании из-за того, что та запустила показ фильма «Чёрная вдова» одновременно с премьерой в кинотеатрах США, сообщает The Wall Street Journal. По информации СМИ, принадлежащий Disney концерн Marvel Entertainment обещал Йоханссон часть выручки от продажи билетов в кинотеатрах. Эта сумма составляет значительную долю актерского гонорара.
Отмечается, что Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо объяснения, чтобы помешать Йоханссон в полной мере реализовать выгоду.
Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Скарлетт Йоханссон удержала первую ступень рейтинга самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала. Ее доход с июня 2018 года по июнь 2019 год составил 56 миллионов долларов.
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