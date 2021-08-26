Дискуссия вокруг «Большой глины №4» обрадовала тех, кто ее установил

Она призналась, что удивилась масштабам дискуссии.

«Я ни секунды не сомневалась в том, что никто не останется равнодушным. Так и произошло, и это главный вывод: если никто не остался равнодушным, значит это важно для всех, искусство важно для всех», - считает гендиректор фонда.

По ее мнению, люди считают, что понимают классическое искусство и предпочли бы увидеть вместо «Большой глины» Микеланджело. Однако, на самом деле это не так, и все просто «смирились» с привычными образами.

Мавика сообщила, что скульптура может простоять на Болотной набережной до конца сезона, призвав «развеять миф, будто люди понимают классику».

Ранее историк и публицист Евгений Понасенков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «мерзостью в огромных масштабах» творение швейцарского художника Урса Фишера. Он также назвал «дерьмом» и тех, кто установил скульптуру, и ее авторов.

Со своей стороны, телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев сказал НСН, комментируя новость об установке скульптуры: «Важно, что это все-таки ком глины, а не чего-нибудь еще. Иначе бы это распространяло неприятный запах в центре нашего замечательного города».

