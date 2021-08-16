Черданцев оценил «Большую глину» в центре Москвы

Георгий Черданцев: «Есть такой анекдот: приходит Брежнев в картинную галерею, ему показывают картины и говорят: «Это Суриков». Брежнев отвечает: «Хорошая картина». «А вот это Васнецов», - продолжает гид. «Хорошая», - говорит Брежнев. «А это Врубель», - рассказывает гид. «Дешевая картина», - говорит Брежнев, - «Но хорошая». Поэтому мне, кажется, что билеты за 1 рубль это прекрасно, хорошая цена, но главное, чтобы как и в анекдоте, никто ничего не перепутал», - отметил спортивный комментатор.