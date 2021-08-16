Черданцев оценил «Большую глину» в центре Москвы
Телеведущий и спортивный комментатор специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В центре Москвы установят скульптуру в виде огромного кома глины
Как указано в Instagram дома культуры "ГЭС-2", на его территории установят две работы современных художников. Одна из них, "Большая глина № 4" Урса Фишера, разместится напротив главного входа в здание. В последний раз ее выставляли во Флоренции на площади Синьории в 2017 году.
Георгий Черданцев: «Мне кажется, в этой новости очень важно, что это все-таки ком глины, а не чего-нибудь еще. Иначе бы это распространяло неприятный запах в центре нашего замечательного города», - сказал он Радиоточке НСН.
Бэнкси представил десять новых работ
Британский уличный художник Бэнкси представил десять новых граффити. Произведения стрит-арта появились в курортных городах на восточном побережье Англии. Художник показал их в видеоролике в своем Instagram.
Георгий Черданцев: «Городам этим очень повезло, потому что Бэнкси действительно мастер выдающийся. Я видел много городов, где целые районы украшены произведениями стрит-арта. Например, целый район Манчестера таким образом украшен. На самом деле, это выглядит прекрасно, если это сделано со вкусом и талантливо», - добавил собеседник НСН.
Росавиация уточнила информацию об авиабилетах за 1 рубль
Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») в своих заявках на государственные субсидии действительно указала тариф в 1 рубль, однако к стоимости билетов добавятся таксы и сборы. Об этом сообщили в Росавиации.
Георгий Черданцев: «Есть такой анекдот: приходит Брежнев в картинную галерею, ему показывают картины и говорят: «Это Суриков». Брежнев отвечает: «Хорошая картина». «А вот это Васнецов», - продолжает гид. «Хорошая», - говорит Брежнев. «А это Врубель», - рассказывает гид. «Дешевая картина», - говорит Брежнев, - «Но хорошая». Поэтому мне, кажется, что билеты за 1 рубль это прекрасно, хорошая цена, но главное, чтобы как и в анекдоте, никто ничего не перепутал», - отметил спортивный комментатор.
Учебный год в школах начнется в традиционном формате
Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена». «Учебный год начнется в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями», - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Георгий Черданцев: «Мне как отцу семиклассника приятно читать эту новость. Мы пережили несколько коронавирусных недель на удаленном обучении. Это вполне приемлемый способ обучения, но все таки в школе правильнее, дети должны находится в коллективе это важно. Мой сын поначалу требовал перевести его на постоянной основе на дистанционное обучение, но через пару недель заскучал по школе и по товарищам», - поделился Черданцев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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