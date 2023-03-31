«Дискотека Авария» выпустила кавер на песню группы «Ария»

Солист дэнс-коллектива Алексей Рыжов признался, что «всегда хотел оживить эту песню», a также назвал ее гимном его детства. Оригинал был исполнен на альбоме «С кем ты?» в 1986 году.

Легендарный трек в новом звучании доступен к прослушиванию в телеграм-канале «Радиоточка НСН».

