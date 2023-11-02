Дирижер Юрий Темирканов умер на 85 году жизни

С 1976 по 1988 Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета имени Кирова. После кончины Евгения Мравинского в 1988 году Темирканов стал художественным руководителем и главным дирижёром Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

В 1980 году он получил место приглашенного дирижёра Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а с 1992 по 1998 занимал пост его главного дирижера. C 2007 Темирканов — главный приглашенный дирижер Большого театра. В разные годы он был главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра и Национального оркестра Датского радио, в 2000-2006 годах возглавлял Балтиморский симфонический оркестр, в 2010-2012 годах был музыкальным директором театра Реджио в Парме.

Полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, Темирканов является обладателем множества других государственных и зарубежных наград, премий, а также званий, в том числе ордена В.И. Ленина.

Ранее Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет объявил о переносе всех заграничных концертов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



