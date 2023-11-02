Дирижер Юрий Темирканов умер на 85 году жизни
Российский дирижер, народный артист СССР Юрий Темирканов скончался на 85 году жизни, сообщает «Фонтанка.RU».
Смерть художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича подтвердили изданию в пресс-службе филармонии. Как рассказал заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский, смерть наступила в больнице.
С 1976 по 1988 Темирканов занимал пост художественного руководителя и главного дирижера театра оперы и балета имени Кирова. После кончины Евгения Мравинского в 1988 году Темирканов стал художественным руководителем и главным дирижёром Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.
В 1980 году он получил место приглашенного дирижёра Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а с 1992 по 1998 занимал пост его главного дирижера. C 2007 Темирканов — главный приглашенный дирижер Большого театра. В разные годы он был главным приглашенным дирижером Дрезденского филармонического оркестра и Национального оркестра Датского радио, в 2000-2006 годах возглавлял Балтиморский симфонический оркестр, в 2010-2012 годах был музыкальным директором театра Реджио в Парме.
Полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством, Темирканов является обладателем множества других государственных и зарубежных наград, премий, а также званий, в том числе ордена В.И. Ленина.
Ранее Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет объявил о переносе всех заграничных концертов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем
- США ввели экспортные ограничения против структур в России и Узбекистане
- ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
- Тяжело болеющий Брюс Уиллис трогательно обратился к супруге
- Путин создал Национальный центр исторической памяти
- Дирижер Юрий Темирканов умер на 85 году жизни
- В Армении задержали планировавшую захват госзданий группировку
- Эксперт Семов назвал четыре причины отказа в ипотеке
- IT-эксперт допустил, что пранкерам Вовану и Лексусу помогают власти РФ
- Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru