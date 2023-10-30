СМИ: Умер пианист и народный артист России Тигран Алиханов

Умер бывший ректор Московской консерватории, народный артист России, пианист Тигран Алиханов, пишут СМИ.

Умерла внучка Максима Горького актриса Дарья Пешкова

Как пишет Tegeram-канал Baza, тело музыканта нашла его дочь. Это произошло накануне в его квартире.

Артисту было 80 лет. Музыкант возглавлял Московскую консерваторию с 2005 по 2009 год. В 2002 году Алиханову присвоили звание Народного артиста России.

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ФОТО: РИА Новости
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