СМИ: Умер пианист и народный артист России Тигран Алиханов
30 октября 202315:42
Умер бывший ректор Московской консерватории, народный артист России, пианист Тигран Алиханов, пишут СМИ.
Как пишет Tegeram-канал Baza, тело музыканта нашла его дочь. Это произошло накануне в его квартире.
Артисту было 80 лет. Музыкант возглавлял Московскую консерваторию с 2005 по 2009 год. В 2002 году Алиханову присвоили звание Народного артиста России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru