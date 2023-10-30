СМИ: Умер пианист и народный артист России Тигран Алиханов

Как пишет Tegeram-канал Baza, тело музыканта нашла его дочь. Это произошло накануне в его квартире.

Артисту было 80 лет. Музыкант возглавлял Московскую консерваторию с 2005 по 2009 год. В 2002 году Алиханову присвоили звание Народного артиста России.

