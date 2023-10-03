Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок написал книгу о театре
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова презентует новые книги о Вахтанговском театре, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Отмечается, что одной из представляемых книг будет произведение, написанное директором театра Кирилла Крока. Презентация книг пройдет 3 октября в Арт-кафе.
В пресс-службе отметили, что выпуск книг, посвященных театру, осуществляется совместно с издательством "Театралис". Кроме того, в написании произведений участвуют сами вахтанговцы, которые делятся с авторами своими размышлениями и воспоминаниями.
Ранее Кирилл Крок в интервью «Радиоточке НСН» сказал, что сегодня «театральной» цензуры со стороны Минкульта нет.
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