Директор Театра Вахтангова опроверг цензуру со стороны Минкульта
Кирилл Крок в эфире НСН отметил, что все премьеры отбираются, исходя из творческих интересов авторов.
Сегодня «театральной» цензуры со стороны Минкульта нет, заявил директор Театра им. Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок в интервью НСН. Он рассказал, что в театре не произошло «урезания» репертуара.
Билетные сервисы сообщили о снижении числа спектаклей в России на 23% в начале осеннего сезона по сравнению с этим периодом в 2022 году. Кроме того, средняя цена одного билета в театры на спектакли, идущие в сентябре-октябре этого года, составляет 2076 рублей, оценивает «МТС Энтертейнмент». По сравнению с тем же периодом 2022 года цена выросла на 8%. Крок эту информацию не подтвердил.
«У нас нет никакого снижения числа спектаклей. Театр Вахтангова за прошедший театральный сезон сыграл более тысячи спектаклей в Москве. Мы играем по 130 спектаклей на шести сценах в месяц. У нас будет восемь премьер. Вчера состоялась премьера «Ночь перед Рождеством», следующая премьера в середине ноября. Материал отбирается, исходя из интересов авторов и театра. Никакой цензуры со стороны Минкульта нет. Мы рассказываем о новых постановках, но это носит презентационный характер», - отметил он.
Также Крок рассказал о ценах на билеты. По его словам, попасть на любой спектакль театра сегодня можно за 200 рублей.
«Театр живет в той же экономике, как и все. Мы поднимаем цены раз в год на ставку инфляции. Самый дорогой билет у нас стоит 10 тысяч, самый дешевый – 200 рублей. Да, есть билеты по 200 рублей входные, человек с любым достатком может себе позволить прийти в театр. Другое дело, что есть места около сцены, там дорогие билеты», - рассказал собеседник НСН.
Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал немыслимыми нынешние цены на билеты в театр.
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