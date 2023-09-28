Директор Театра Вахтангова опроверг цензуру со стороны Минкульта

«У нас нет никакого снижения числа спектаклей. Театр Вахтангова за прошедший театральный сезон сыграл более тысячи спектаклей в Москве. Мы играем по 130 спектаклей на шести сценах в месяц. У нас будет восемь премьер. Вчера состоялась премьера «Ночь перед Рождеством», следующая премьера в середине ноября. Материал отбирается, исходя из интересов авторов и театра. Никакой цензуры со стороны Минкульта нет. Мы рассказываем о новых постановках, но это носит презентационный характер», - отметил он.

Также Крок рассказал о ценах на билеты. По его словам, попасть на любой спектакль театра сегодня можно за 200 рублей.

«Театр живет в той же экономике, как и все. Мы поднимаем цены раз в год на ставку инфляции. Самый дорогой билет у нас стоит 10 тысяч, самый дешевый – 200 рублей. Да, есть билеты по 200 рублей входные, человек с любым достатком может себе позволить прийти в театр. Другое дело, что есть места около сцены, там дорогие билеты», - рассказал собеседник НСН.

Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал немыслимыми нынешние цены на билеты в театр.