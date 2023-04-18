Анатолия Шульева назначили главным режиссёром Театра им. Вахтангова

Главным режиссёром Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова назначен Анатолий Шульев, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

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В сообщении говорится, что нового главного режиссёра коллективу представили директор театра Кирилл Крок и директор департамента господдержки искусства и народного творчества министерства Оксана Косарева.

В ведомстве напомнили, что Шульев является лауреатом премии Минкульта «Молодые дарования России» 2015 года.

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ФОТО: РИА Новости
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