Анатолия Шульева назначили главным режиссёром Театра им. Вахтангова
Главным режиссёром Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова назначен Анатолий Шульев, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
В сообщении говорится, что нового главного режиссёра коллективу представили директор театра Кирилл Крок и директор департамента господдержки искусства и народного творчества министерства Оксана Косарева.
В ведомстве напомнили, что Шульев является лауреатом премии Минкульта «Молодые дарования России» 2015 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении актеру театра и кино Андрею Леонову звания Народного артиста России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Послу Великобритании в России заявили решительный протест
- «Наградит посмертно»: Пригожин предложил Зеленскому перебросить бойцов под Бахмут
- Анатолия Шульева назначили главным режиссёром Театра им. Вахтангова
- Непомнящий обыграл Лижэня в седьмой партии матча за шахматную корону
- Телеведущий Дмитрий Дибров попал в ДТП в Москве
- Сальдо: Скопление группировки ВСУ фиксируется на правом берегу Херсонской области
- Зеленский посетил позиции ВСУ в Авдеевке
- СМИ: Запад готовится к любым мерам реагирования России на контрнаступление Украины
- Путин обсудит с членами правительства повышение надёжности электросетевого комплекса
- Путин поддержал намерение губернатора Псковской области участвовать в выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru