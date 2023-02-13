Директор Пушкинского музея Марина Лошак покидает свой пост
Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак уходит со своего поста. Она пояснила, что решение связано с «личными обстоятельствами».
Лошак также поблагодарила партнеров музея.
«Я благодарна всем, кто все эти годы с нами сотрудничал и помогал совершить яркие выставочные проекты», - приводит словам Лошак в своем Telegram-канале бывший главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом).
Марина Лошак продолжит работу до 2 апреля, до истечения срока контракта.
Лошак возглавляла Пушкинский музей с 2013 года.
На прошлой неделе стало известно, что Третьяковская галерея не продлила контракт с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой. В беседе с НСН она рассказала, что узнала о том, что она закончила свою работу на посту гендиректора Третьяковки, из СМИ.
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