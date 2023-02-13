Директор Пушкинского музея Марина Лошак покидает свой пост

«Я благодарна всем, кто все эти годы с нами сотрудничал и помогал совершить яркие выставочные проекты», - приводит словам Лошак в своем Telegram-канале бывший главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом).

Марина Лошак продолжит работу до 2 апреля, до истечения срока контракта.

Лошак возглавляла Пушкинский музей с 2013 года.

На прошлой неделе стало известно, что Третьяковская галерея не продлила контракт с генеральным директором музея Зельфирой Трегуловой. В беседе с НСН она рассказала, что узнала о том, что она закончила свою работу на посту гендиректора Третьяковки, из СМИ.

