Директор «Пикника» сообщил о гибели помощницы при теракте в «Крокусе»

Директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский сообщил о гибели своей помощницы Екатерины Кушнер при теракте в «Крокус Сити Холле».

Лидер «Пикника» Шклярский выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

«Нашли, но, к сожалению, она погибла», - приводит слова Чернышевского РИА Новости.

Кушнер перестала выходить на связь после теракта. Ее искали два дня. В воскресенье тело женщины опознал супруг.

Ранее группа «Пикник» выразила соболезнования родным и близким жертв теракта. Коллектив заявил, что потрясен произошедшим.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 133 человека, 152 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/piknikinfo
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