Директор Нагиева опровергла слухи об эмиграции телеведущего

Комментируя слухи о том, что Нагиев якобы покинул страну, она отметила, что у него много работы на родине.

«Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает», – заключила Шайкина.

Ранее Нагиев ответил отказом на предложение МУЗ-ТВ провести церемонию награждения популярных музыкантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

