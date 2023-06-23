Директор Нагиева опровергла слухи об эмиграции телеведущего
23 июня 202315:45
Директор актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева Елена Шайкина заявила, что шоумен не покидал, не покидает и не планирует покидать Россию, сообщает РИА Новости.
Комментируя слухи о том, что Нагиев якобы покинул страну, она отметила, что у него много работы на родине.
«Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает», – заключила Шайкина.
Ранее Нагиев ответил отказом на предложение МУЗ-ТВ провести церемонию награждения популярных музыкантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru