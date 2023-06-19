Володин призвал уехавших из страны россиян вернуться, пока есть возможность
Покинувшим страну россиянам стоит задуматься о возвращении в Россию, пока есть такая возможность. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как отметил политик, более половины граждан, которые уехали после февраля 2022 года, уже вернулись в РФ, и этот процесс продолжается, пишет RT. Володин предположил, что кто-то вернулся к семье и близким, другие — «в комфорт», а кто-то вновь приехал в Россию из-за русофобской политики западных стран и отношения к гражданам РФ «как ко второму сорту».
«Для того, чтобы лучше понять обстановку вокруг уехавших, достаточно ознакомиться с заявлением Президента Чехии, который предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря. По образцу США, где 80 лет назад за колючую проволоку помещали всех ... японцев», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер призвал остающихся на Западе россиян задуматься о своих перспективах и «включить голову», пишет Ura.ru. По словам Володина, позже у уехавших может не быть возможности вернуться в Россию на фоне «истерии» в Западной Европе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru