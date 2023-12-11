Директор фонда Пахмутовой опроверг, что у композитора COVID-19

Композитор, Народная артистка СССР Александра Пахмутова проходит лечение от простудного заболевания, рассказал директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

Коронавирус у Пахмутовой, по его словам, не подтвердился. При этом она находится под наблюдением медиков, «чтобы не заниматься самолечением», передает ТАСС.

Пахмутова в день своего 94-летия призвала больше слушать классику

Ранее СМИ сообщали, что у музыканта якобы обнаружили COVID-19.

Кроме того, сам Малышко 7 января заявлял, что информация о госпитализации 94-летней Пахмутовой не соответствует действительности, также он говорил, что сообщения о якобы сердечном приступе у музыканта - «полное враньё».

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ФОТО: РИА Новости
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