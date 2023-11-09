Пахмутова в день своего 94-летия призвала больше слушать классику

Композитор Александра Пахмутова призвал чаще слушать классическую музыку. Народная артистка СССР считает необходимым популяризовать классику среди молодёжи.

Такую позицию Пахмутова озвучила в день своего 94-летия, 9 ноября. Как посетовала композитор в комментарии ТАСС, сегодня классическая музыка мало продвигается. В результате, обычные люди мало знают хороших произведений и прекрасных композиторов.

Александра Пахмутова родилась в поселке Бекетовка под Сталинградом (теперь район Волгограда). Свою первую фортепьянную пьесу она сочинила в 5-летнем возрасте. В народе она знаменита своей музыкой 400 песен. Они входили в репертуар ведущих исполнителей СССР.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», музыка Пахмутовой звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.

