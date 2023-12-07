Директор фонда Пахмутовой опроверг сообщения о госпитализации композитора

Директор фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко заявил, что информация о госпитализации композитора не соответствует действительности, сообщает РИА Новости.

Артист Носик опроверг сообщения о своей госпитализации

По его словам, сообщения о якобы сердечном приступе у Александры Пахмутовой - «полное враньё».

«Кто-то придумывает какие-то небылицы... Всё вообще замечательно, всё нормально... Плановые вещи», - заключил он.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что после смерти поэта Николая Добронравова его вдова Александра Пахмутова находится «в приличном состоянии», но её всё же необходимо поддержать после утраты, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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