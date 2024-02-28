СМИ: Директор Ангелины Вовк опровергла госпитализацию телеведущей

Телеведущая Ангелина Вовк не госпитализирована, а находится у себя на даче, заявила директор народной артистки РСФСР Светлана Торгало, сообщил Telegram-канал Shot.

Варшавер рассказал, что прошел обследование в клинике и находится дома

По её словам, Ангелина Вовк очень внимательно следит за своим здоровьем, регулярно проходит диспансеризацию.

«И никаких проблем с бронхами у неё нет», - подчеркнула директор артистки.

Ранее СМИ писали, что телеведущую Ангелину Вовк госпитализировали в одну из московских больниц, передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТелеведущийЗдоровьеОпровержениеГоспитализация

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