Стоимость приготовления пасхального кулича увеличилась на 11%
Средняя стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления пасхального кулича, выросла в России на 11% по сравнению с прошлым годом и достигла 234,3 рубля. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Руспродсоюз».
По мнению специалистов ассоциации, ключевое влияние на рост стоимости оказала цена на сливочное масло. Расчеты проводились на основе рецепта, в который входят 100 граммов сухофруктов, 70 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, два куриных яйца, 170 миллилитров молока и 350 граммов муки, а также 100 граммов сахара и два яичных белка для глазури.
Напомним, православные христиане будут отмечать Пасху 20 апреля 2025 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» рассказал, как правильно провести Страстную неделю, которая предшествует Пасхе и продлится с 14 по 19 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru