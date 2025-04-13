Стоимость приготовления пасхального кулича увеличилась на 11%

По мнению специалистов ассоциации, ключевое влияние на рост стоимости оказала цена на сливочное масло. Расчеты проводились на основе рецепта, в который входят 100 граммов сухофруктов, 70 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, два куриных яйца, 170 миллилитров молока и 350 граммов муки, а также 100 граммов сахара и два яичных белка для глазури.

Напомним, православные христиане будут отмечать Пасху 20 апреля 2025 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» рассказал, как правильно провести Страстную неделю, которая предшествует Пасхе и продлится с 14 по 19 апреля.

