Роднина заявила, что в России отсутствует школьный и студенческий спорт

Роднина сравнила системы подготовки спортсменов в США и Росси и отметила, что для Америки спорт — «социальная программа, здоровье нации, повышенная работоспособность, достижения и продолжительность жизни».

Она также отметила, что в России имеется более-менее сносная подготовка спортсменов высшей категории, однако не во всех видах спорта.

Ранее Роднина заявила, что случаи употребления допинга российскими спортсменами происходили достаточно регулярно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

