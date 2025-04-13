Роднина заявила, что в России отсутствует школьный и студенческий спорт
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что в России нет ни студенческого, ни школьного спорта. Об этом сообщил портал Sport24.
Роднина сравнила системы подготовки спортсменов в США и Росси и отметила, что для Америки спорт — «социальная программа, здоровье нации, повышенная работоспособность, достижения и продолжительность жизни».
Она также отметила, что в России имеется более-менее сносная подготовка спортсменов высшей категории, однако не во всех видах спорта.
Ранее Роднина заявила, что случаи употребления допинга российскими спортсменами происходили достаточно регулярно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru