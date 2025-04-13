Подросток объяснил попытку устроить взрыв в школе желанием отомстить
Подросток, планировавший взорвать донецкую школу, заявил, что хотел таким образом отомстить одноклассникам, с которыми у него сложились плохие отношения. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам школьника, одноклассники показались ему странными, его обижали. Впрочем, ребенок отметил, что и сам виноват в таком отношении к нему. «У меня бредни в голове были. Всегда со своим классом не особо общался. Ну общался, но очень плохо», — сказал мальчик, добавив, что «не видел другого выхода». Он также пожаловался на бессонницу и синдром дефицита внимания.
Подросток рассказал, что слышал про аналогичные преступления в Брянске и Керчи. Известно также, что ребенок пользовался Telegram-ботом для «желающих научиться делать оружие, бомбы и скулшутинг». Он также искал через интернет места, где можно приобрести порох, патроны и оружие без лицензии.
Ранее мужчина в неадекватном состоянии ворвался в челябинскую школу №145 в Новосинеглазово, учителя оперативно нажали тревожную кнопку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru