Подросток объяснил попытку устроить взрыв в школе желанием отомстить

По словам школьника, одноклассники показались ему странными, его обижали. Впрочем, ребенок отметил, что и сам виноват в таком отношении к нему. «У меня бредни в голове были. Всегда со своим классом не особо общался. Ну общался, но очень плохо», — сказал мальчик, добавив, что «не видел другого выхода». Он также пожаловался на бессонницу и синдром дефицита внимания.

Подросток рассказал, что слышал про аналогичные преступления в Брянске и Керчи. Известно также, что ребенок пользовался Telegram-ботом для «желающих научиться делать оружие, бомбы и скулшутинг». Он также искал через интернет места, где можно приобрести порох, патроны и оружие без лицензии.

Ранее мужчина в неадекватном состоянии ворвался в челябинскую школу №145 в Новосинеглазово, учителя оперативно нажали тревожную кнопку. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

