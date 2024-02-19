Варшавер рассказал, что прошел обследование в клинике и находится дома
Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер прошел обследование в клинике и находится дома. Об этом 76-летний руководитель рассказал в беседе с ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Марка Варшавера госпитализировали с двусторонней пневмонией.
«Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние», — сообщил директор «Ленкома».
Варшавер поделился, что прошел обследование, медики диагностировали у него бронхит и попросили подлечиться еще пару дней. По словам директора театра, он продолжает подписывать необходимые документы и «решает любые проблемы».
На минувшей неделе Варшавер рассказал в беседе с RT, что у него небольшой насморк и кашель, и причин для госпитализации нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru