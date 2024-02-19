Варшавер рассказал, что прошел обследование в клинике и находится дома

Ранее СМИ сообщили, что Марка Варшавера госпитализировали с двусторонней пневмонией.

«Я через день-два буду в театре уже. Нормальное состояние», — сообщил директор «Ленкома».

Варшавер поделился, что прошел обследование, медики диагностировали у него бронхит и попросили подлечиться еще пару дней. По словам директора театра, он продолжает подписывать необходимые документы и «решает любые проблемы».

На минувшей неделе Варшавер рассказал в беседе с RT, что у него небольшой насморк и кашель, и причин для госпитализации нет.

