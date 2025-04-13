В Крыму назвали новую задачу для России по окончании СВО
России необходимо будет создать новую систему защиты границ из-за Запада по окончании спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, данная стратегия должна определяться военнослужащими, которые смогут построить надежную систему госграниц, учитывая исторический опыт.
Решать эту задача Россия должна из-за «агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», подчеркнул Константинов.
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что Украину по окончании СВО поделят так же, как когда-то это было сделано с территорией Польши. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Подросток объяснил попытку устроить взрыв в школе желанием отомстить
- В Крыму назвали новую задачу для России по окончании СВО
- Стоимость приготовления пасхального кулича увеличилась на 11%
- Австрия потребовала прекратить помощь семьям с Украины
- Минобороны: Под Купанском уничтожены две группы иностранных наемников
- В Таджикистане произошло сильное землетрясение
- Более 500 военнослужащих ВСУ сдались в плен в Курской области
- Подросток хотел устроить взрыв в здании школы в Донецке
- СМИ: ВСУ в несколько раз нарастили количество БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
- Трамп заявил, что переговоры по Ирану идут хорошо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru