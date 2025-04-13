В Крыму назвали новую задачу для России по окончании СВО

России необходимо будет создать новую систему защиты границ из-за Запада по окончании спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Раздел по-польски или по-немецки: Какое будущее ждет Украину по окончании СВО

По его словам, данная стратегия должна определяться военнослужащими, которые смогут построить надежную систему госграниц, учитывая исторический опыт.

Решать эту задача Россия должна из-за «агрессивных планов, вынашиваемых западными странами», подчеркнул Константинов.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что Украину по окончании СВО поделят так же, как когда-то это было сделано с территорией Польши. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияКрым

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